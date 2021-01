De relschoppers die vorige week het Amerikaanse Capitool bestormden, wilden politici ontvoeren en doden. Dat betogen aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie die zich bezighouden met de vervolging van de zelfbenoemde 'sjamaan' Jacob Chansley vrijdag.

Chansley maakte deel uit van de groep aanhangers van Donald Trump die het Capitool binnendrong toen de uitslag van de presidentsverkiezingen daar werd bekrachtigd. Justitie meldt dat Chansley er een briefje achterliet voor vicepresident Mike Pence, met de tekst: "Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan."

Tijdens het onderzoek van de autoriteiten zou ook bewijs dat andere relschoppers "van plan waren gekozen functionarissen gevangen te nemen en te vermoorden" naar voren zijn gekomen, aldus justitie.

"Chansley heeft openlijk gesproken over zijn overtuiging dat hij een alien is - een hoger wezen dat hier op aarde is om naar een andere realiteit door te reizen", schrijven de aanklagers verder. Zij verdenken de dertiger van onder meer deelname aan een "opstand" met het doel de regering omver te werpen.

Justitie vervolgt tientallen mensen in verband met meer dan tachtig overtredingen rond de bestorming, waarbij ook kantoren zijn geplunderd en agenten zijn aangevallen. Het zou vaak weinig moeite hebben gekost om verdachten op te sporen, doordat veel beelden van de chaos zijn gedeeld via sociale media. De FBI meldt dat momenteel onderzoek wordt gedaan naar meer dan tweehonderd relschoppers.

Chansley werd bekend doordat hij tijdens de dodelijke ongeregeldheden in Washington een dierenvel en hoorns droeg.