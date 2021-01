Door een zware aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi, met een magnitude van 6.2, zijn vrijdag ten minste 26 mensen omgekomen. Honderden mensen raakten gewond, meldde het rampenbestrijdingsbureau van het land.

Het epicentrum van de aardbeving lag 6 kilometer ten noordoosten van de stad Majene, op zo'n 300 kilometer van Makassar. In Majene kwamen vier mensen om het leven. Drie mensen overleden in de aangrenzende provincie Mamuju.

Duizenden mensen ontvluchtten na de beving hun huis. De aardbeving vond even na middernacht (lokale tijd) plaats. Tientallen huizen zijn verwoest. Meerdere hotels en het kantoor van de gouverneur zijn zwaar beschadigd geraakt. Volgens lokale media zijn meerdere mensen nog onder het puin bedolven.

Er zijn al een aantal grote naschokken gevoeld. Het instituut dat de aardbevingen monitort, vreest dat er een tsunami kan volgen als de naschokken aan blijven houden. Daar is nu nog geen officiële waarschuwing voor afgegeven.

Voorafgaand aan de zware aardbeving werden meerdere lichtere bevingen waargenomen door het rampenbestrijdingsbureau. Die veroorzaakten onder meer aardverschuivingen.

In Indonesië vinden vaker aardbevingen plaats. Het land bevindt zich in de zogenoemde Ring van Vuur, waar continentale platen rond de Grote Oceaan op elkaar botsen. Bij een zware aardbeving op Sulawesi kwamen in 2018 duizenden mensen om het leven.

