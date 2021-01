Washington houdt de National Mall gesloten tijdens de inhuldiging van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op 20 januari, melden Amerikaanse media donderdag.

Normaal gesproken bevinden zich tijdens de ceremonie honderdduizenden belangstellenden op dit uitgestrekte plein om een glimp op te vangen van de inauguratie van een nieuwe president.

Ingewijden zeggen tegen The Washington Post en ABC News dat de hele Mall gesloten zal zijn, behalve voor media en beveiligingspersoneel.

De uitzonderlijke stap is de laatste in een reeks veiligheidsmaatregelen om de stad te beschermen tegen gewelduitbarstingen, zoals de bestorming van het Capitool op 6 januari. De autoriteiten stelden al een veiligheidszone in het centrum in. Meer dan twintigduizend reservisten van de Nationale Garde zijn opgeroepen.

Onder anderen de burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad had al opgeroepen weg te blijven uit het gebied. Rechtse groeperingen, onder wie aanhangers van vertrekkend president Donald Trump, kondigden eerder al protesten op zondag en de dag van de inauguratie aan. Ook wordt op sociale media gedreigd met geweld.