De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, deze keer wegens hartproblemen. De 84-jarige Berlusconi lag in september vanwege een coronabesmetting meer dan een week in het ziekenhuis.

Berlusconi wordt deze keer behandeld in een ziekenhuis in Monaco, meldt het Italiaanse persbureau ANSA donderdag. De politicus woont tijdelijk in Zuid-Frankrijk en het leek zijn dokter in Milaan beter dat hij niet terug naar Italië zou komen.

Zijn in 2016 vervangen hartklep zorgt voor hartritmestoornissen, aldus Berlusconi's arts Alberto Zangrillo. De arts was maandag al naar Zuid-Frankrijk gereisd vanwege de verslechterende toestand van Berlusconi, die tijdelijk in Valbonne bij Nice woont.

De ondernemer, die als mediamagnaat miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier namens zijn centrumrechtse partij Forza Italia.

Berlusconi onderging ruim vier jaar geleden een hartoperatie en sindsdien is zijn gezondheid erg broos. Nadat in februari de coronacrisis in Italië was uitgebroken, vertoonde hij zich niet meer in het openbaar. De eerste twee maanden van de lockdown bracht hij door in een villa van een van zijn dochters in Zuid-Frankrijk.

Vorige zomer zou Berlusconi op Sardinië door een van zijn kinderen zijn besmet met het coronavirus. Ook zijn partner Marta Fascina raakte besmet. Nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, zei hij voor zijn leven te hebben gevreesd.