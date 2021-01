De voormalig gouverneur van de Amerikaanse Michigan, Rick Snyder, is donderdag aangeklaagd voor het vergiftigde drinkwater in de plaats Flint in 2014. Volgens autoriteiten kostte de watercrisis aan zeker twaalf mensen het leven. Snyder wordt volgens Amerikaanse media aangeklaagd voor opzettelijk plichtsverzuim.

Bij een veroordeling kan Snyder, die tussen 2011 en 2019 gouverneur was, een jaar cel en een boete van 1.000 dollar (823 euro) krijgen. Hij moet zich donderdag verantwoorden in de rechtbank. Zijn advocaat stelt dat er onvoldoende bewijs is voor een strafzaak tegen zijn cliënt, meldt AP. Eerdere aanklachten tegen regeringsfunctionarissen werden later door aanklagers weer ingetrokken.

De problemen in Flint (95.000 inwoners) begonnen nadat de stad in 2014 was overgestapt op andere waterbronnen om geld te besparen. Het water kwam uit oudere leidingen en was zouter. Bewoners begonnen te klagen over de smaak, geur en kleur van het drinkwater, maar er werd - ook bij herhaaldelijk aandringen - niets met die klachten gedaan.

Later bleek dat er lood in was terechtgekomen en dat een aantal kinderen een verhoogd loodgehalte in het bloed heeft. Lood kan leiden tot gedragsproblemen en nierproblemen. Zeker negentig mensen kregen door het vergiftigde water legionairsziekte, een longinfectie veroorzaakt door de legionellabacterie.

Alle waterleidingen waar lood in was ontdekt zijn inmiddels vervangen en de bewoners krijgen het water nu aangeleverd vanuit de stad Detroit. Veel inwoners zijn het vertrouwen echter verloren in het water en gebruiken nog steeds speciale filters.

Gouverneur biedt excuses aan voor watercrisis Flint

Obama riep noodtoestand uit om watercrisis

Oud-president Barack Obama riep in januari 2016 de noodtoestand uit in de plaats. Dat was een uitzonderlijke situatie, omdat een president dit normaal gesproken alleen doet bij grote natuurrampen. De inwoners van Flint mochten ruim drie maanden geen water uit de kraan drinken.

De Nationale Milieudienst oordeelde in diezelfde maand dat de staatsoverheid sneller had moeten reageren. Snyder bood een paar dagen later publiekelijk zijn excuses aan.

De zaak kreeg binnen en buiten de Verenigde Staten aandacht dankzij filmregisseur Michael Moore, die oorspronkelijk uit Flint komt. Hij riep via sociale media wekenlang de overheid op om in te grijpen. Toen al werd er gewezen naar Snyder als de verantwoordelijke voor de watercrisis.