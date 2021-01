Een protestactie van enkele honderden mensen in Brussel naar aanleiding van de plotselinge dood van een 23-jarige arrestant is woensdagavond uitgelopen op rellen. Betogers maakten de politie uit voor moordenaars, bekogelden agenten en stichtten brand in onder meer een naburige politiepost. Er is een gewonde gevallen en de politie heeft meerdere aanhoudingen verricht.

De 23-jarige Ibrahima Barrie werd zaterdagavond rond 19.00 uur na een achtervolging door de politie gearresteerd. Hij was weggevlucht voor een controle bij het station Brussel-Noord.

Agenten namen hem voor verhoor mee naar het politiebureau, maar bij aankomst raakte hij buiten bewustzijn. Barrie werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij rond 20.30 uur overleed. Het is nog niet duidelijk of er een link is tussen de arrestatie en zijn dood.

Een speciaal team onderzoekt of de politie bij de aanhouding van Barrie over de schreef is gegaan. Ook de omgang van de politie met zijn familie, die pas uren na Barries dood zou zijn ingelicht en met meer vragen dan antwoorden achterbleef, wordt tegen het licht gehouden.

De politie heeft al langer een moeizame verhouding met de bewoners van onder meer de buurt rond het station Brussel-Noord. In de afgelopen tijd liepen politieachtervolgingen of arrestaties er meermalen fataal af, waarop steevast rellen uitbraken.