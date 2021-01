De kleine coalitiepartij Italia Viva heeft haar twee ministers woensdagavond teruggetrokken uit de regering. De partij van ex-premier Matteo Renzi is niet tevreden over het economisch beleid van premier Giuseppe Conte.

Zonder Italia Viva heeft premier Conte geen meerderheid meer in het parlement. Dit kan tot vertraging in de besluitvorming leiden, wat zeker tijdens een pandemie ongewenst is.

De partij van Renzi dreigde al langer de stekker uit de coalitie te trekken, omdat ze het niet eens was met de plannen van Conte over hoe de miljarden euro's uit het Europese steunpakket besteed moeten worden.

Renzi vindt dat er te weinig geld naar de gezondheidszorg, cultuur en infrastructuur gaat. Ook moet de regering volgens hem en zijn partij gebruikmaken van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), een extra EU-noodfonds.

In de afgelopen dagen werd binnen de coalitie flink onderhandeld over het herstelplan. De Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocratische Partito Democratico (PD) kwamen Italia Viva tegemoet op het gebied van de uitgaven, maar weigeren een beroep te doen op het ESM. Dinsdagavond werd het herstelplan goedgekeurd.

Nog niet duidelijk waar val van regering toe zal leiden

Het is zoals vaker in de Italiaanse politiek moeilijk te voorspellen waar de val van de regering toe leidt, aangezien het niet direct hoeft te betekenen dat er ook nieuwe verkiezingen komen.

President Sergio Mattarella moet, zoals gebruikelijk, nu het initiatief nemen. Hij zou Conte kunnen vragen een nieuwe coalitie te smeden of kunnen aansturen op een regering van nationale eenheid. De Vijfsterrenbeweging heeft een nieuwe coalitie met Renzi al uitgesloten.

Premier Conte werd in 2018 naar voren geschoven om een broze coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de rechtse partij Lega bij elkaar te houden. Deze coalitie viel echter in 2019 uiteen. Conte ging verder met een meer links gerichte coalitie.