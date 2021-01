De oceaantemperatuur bereikte vorig jaar opnieuw een recordhoogte. Zelfs de dip in wereldwijde koolstofemissies als gevolg van minder reizen door de coronacrisis kon geen trendbreuk forceren: voor het zesde jaar op rij werd een warmterecord genoteerd.

Dat blijkt uit een studie van twintig wetenschappers van dertien instituten over de hele wereld. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences.

De temperatuur van de oceanen is een indicator voor de opwarming van de aarde. 90 procent van de overtollige warmte wordt geabsorbeerd door de oceanen.

Volgens de wetenschappers namen oceanen in 2020 fors meer warmte op dan in 2019. De onderzoekers spreken van 20 zettajoule, wat gelijk zou staan aan de hoeveelheid warmte die 1,3 miljard ketels met 1,5 liter water uitstoten.

"Hoe het komt dat de oceaan niet kookt? Doordat de oceaan enorm is", zegt de hoofdauteur van het rapport, Lijing Cheng. "We kunnen ons voorstellen hoeveel energie de oceaan kan absorberen en vasthouden, en hoe groot de impact zal zijn als dat langzaam vrijkomt."

Omdat oceanen vertraagd reageren op het broeikaseffect, wordt verwacht dat de opwarming van het water in ieder geval nog enkele decennia aanhoudt. Cheng waarschuwt dat "samenlevingen zich daarom moeten aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de onverminderde opwarming".