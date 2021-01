De Russische corruptiebestrijder en oppositieleider Alexei Navalny wil op zondag 17 januari terugkeren naar Rusland, laat hij woensdag weten nadat de Russische autoriteiten de rechtbank dinsdag verzochten opdracht te geven voor zijn arrestatie.

Tijdens een reis naar Siberië in augustus vorig jaar werd Navalny vergiftigd. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland, waar hij ook herstelt van de vergiftiging. De oppositieleider is een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens Navalny's aanhang is de president persoonlijk verantwoordelijk voor de vergiftiging en zou het Kremlin de oppositieleider bedreigen met gevangenzetting omdat het niet wil dat hij terugkeert. Navalny heeft in 2014 een voorwaardelijke celstraf wegens fraude gekregen. Volgens hem is die veroordeling politiek gemotiveerd.

Navalny ging niet in op het verzoek van de Russische autoriteiten om zich voor een - inmiddels verstreken - deadline in Moskou te melden. Daarop dreigde Rusland zijn voorwaardelijke straf om te zetten in 3,5 jaar celstraf.

Volgens het Europese Hof van Justitie was het proces tegen Navalny in 2014 niet eerlijk.

In het Westen wordt de stof waarmee Navalny werd vergiftigd betiteld als novichok, een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.