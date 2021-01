Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft de executie van moordenares Lisa Montgomery in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) toch door laten gaan. Dinsdag stak een andere rechter daar nog een stokje voor. Ze is de eerste vrouw in 67 jaar die door federale autoriteiten is geëxecuteerd.

De 52-jarige Montgomery werd woensdagnacht doodverklaard nadat ze een dodelijke injectie kreeg in de federale gevangenis in de plaats Terre Haute in de staat Indiana.

De vrouw werd ter dood veroordeeld voor de moord op een zwangere vrouw. Ze wurgde het slachtoffer en sneed de foetus uit het lichaam. De baby overleefde de aanval.

Een rechter besliste dinsdag dat er eerst een nieuwe zitting gehouden moest worden om te kijken of de executie kon doorgaan. Haar advocaten stelden dat Montgomery geboren is met hersenschade en tijdens haar jeugd slachtoffer is geweest van ernstig seksueel misbruik. Het Hooggerechtshof draaide die beslissing even later terug nadat het ministerie van Justitie in beroep was gegaan.

De laatste federale executie van een vrouw was volgens Amerikaanse media in 1953. Toen werd Ethel Rosenberg ter dood gebracht voor spionage en kreeg Bonnie Brown Heady de gaskamer voor ontvoering en moord.

Eerder werd ook bekend dat de doodstraf van twee ter dood veroordeelden voorlopig wordt uitgesteld omdat zij besmet zijn met het coronavirus. Volgens een federale rechter moeten de twee eerst herstellen voordat het doodvonnis voltrokken kan worden. Cory Johnson( 52) en Dustin Higgs (48) zouden respectievelijk op donderdag en vrijdag worden geëxecuteerd.

Trump groot voorstander van de doodstraf

Vertrekkend president Donald Trump is groot voorstander van de doodstraf. Tijdens zijn termijn zijn de meeste federale doodvonnissen voltrokken in meer dan honderd jaar. George W. Bush was de laatste president onder wie de federale doodstraf werd uitgevoerd.

Aankomend president Joe Biden wil graag af van de federale doodstraf. Een nieuw proces voor Montgomery had zeer waarschijnlijk pas na zijn inauguratie plaatsgevonden.

Een doodstraf uitgevoerd door de federale autoriteiten is zeldzaam: de meeste doodstraffen in de VS worden voltrokken door de autoriteiten van de verschillende staten. Er zijn nog 28 staten die de doodstraf hanteren.