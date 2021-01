In tehuizen die door de Ierse rooms-katholieke kerk werden gerund, zijn zeker negenduizend kinderen overleden. Onderzoek naar het hoge sterftecijfer onder baby's toont aan dat ongetrouwde moeders er decennialang slachtoffer werden van "een verstikkende, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke cultuur".

Het drieduizend pagina's tellende rapport over de zogenoemde moeder- en babyhuizen is dinsdag gepubliceerd. Ongeveer 15 procent van alle kinderen die in deze tehuizen verbleven zijn overleden. Het rapport spreekt over "babysterfte op een verschrikkelijk niveau". Een precieze doodsoorzaak van de kinderen is door de onderzoekers niet achterhaald.

Volgens de Ierse minister van Jeugd Roderic O'Gorman zal de regering zijn excuses aanbieden aan de duizenden vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van de praktijken. Zij kunnen een financiële tegemoetkoming tegemoetzien

Daarnaast zal worden gewerkt aan wetgeving om het doorzoeken, opgraven en waar mogelijk identificeren van menselijke resten in Ierse massagraven te ondersteunen. Duizenden lichaampjes van overleden kinderen, onder wie pasgeboren baby's, werden in zulke graven begraven.

In 2014 kwam de zaak aan het licht, toen honderden lijkjes werden ontdekt op een erf waar tot 1961 een katholiek tehuis voor ongehuwde moeders was gevestigd.

Voor gedwongen buitenlandse adopties zijn geen bewijzen gevonden. Ierse adoptiebureaus zouden volgens eerdere beschuldigen hoge bedragen hebben ontvangen om de adopties van 1638 kinderen te organiseren. Het merendeel van deze kinderen kwam in de Verenigde Staten terecht.

Ierse rooms-katholieke kerk biedt excuses aan

Het hoofd van de Ierse rooms-katholieke kerk heeft dinsdagavond zonder voorbehoud zijn verontschuldigingen aangeboden aan de overlevenden van de door de kerk gerunde tehuizen.

"Ik bied mijn onvoorwaardelijke excuses aan aan de overlevenden en aan al degenen die persoonlijk zijn betrokken bij deze realiteit die aan het licht is gekomen", zei aartsbisschop Eamon Martin in een verklaring.