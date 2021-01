De Russische autoriteiten hebben de rechtbank gevraagd opdracht te geven voor de arrestatie van oppositieleider Alexei Navalny, een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Vladimir Poetin.

Navalny ging niet in op het verzoek van de Russische autoriteiten om zich voor een - inmiddels verstreken - deadline in Moskou te melden. Navalny werd beschuldigd van het negeren van de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem in 2014 werd opgelegd.

Ook zou hij het toezicht door de Russische autoriteiten ontwijken. Volgens Navalny is de oorspronkelijke veroordeling politiek gemotiveerd.

In de database van de rechtbank is dinsdag te lezen dat de Russische autoriteiten hadden verzocht om de voorwaardelijke straf te annuleren, waardoor een inbewaringstelling mogelijk wordt.

55 Navalny spreekt voor het eerst op beeld: 'Vergiftiging voelde raar'

Oppositieleider werd dit jaar vergiftigd

Navalny werd eind augustus 2020 ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Later werd vastgesteld dat hij is vergiftigd met het zenuwgif Novichok. De oppositieleider overleefde de aanslag en werd naar een ziekenhuis in Berlijn overgebracht om te herstellen. Voor zover bekend is hij nog in Duitsland om aan zijn herstel te werken.

Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat zit de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB achter de aanslag op het leven van Navalny. Moskou ontkent dat.