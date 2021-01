Twee mensen zijn door de internationale politieorganisatie Interpol op de opsporingslijst gezet in verband met de explosie in Beiroet. Ze waren verantwoordelijk voor het vervoer van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat naar de haven in de Libanese hoofdstad. In augustus vorig jaar veroorzaakte deze chemische stof een vernietigende explosie.

Het opsporingsbevel werd gegeven in opdracht van de Libanese openbaar aanklager Ghassan Khoury. Een zogenoemde Red Notice wordt door Interpol op verzoek van de autoriteiten uitgegeven om gevluchte personen op te kunnen sporen en te kunnen arresteren.

Interpol is op zoek naar de eigenaar van het schip en naar een Portugese handelaar die de lading in 2014 zou hebben gecontroleerd.

Bij de explosie kwamen op 4 augustus ruim 190 mensen om het leven en raakten 6.000 anderen gewond. Ook raakten 300.000 mensen dakloos en werden grote delen van de stad verwoest. De explosie werd veroorzaakt doordat ongeveer 2.750 ton ammoniumnitraat die in de haven opgeslagen lag tot ontploffing kwam. De chemische stof was niet goed opgeslagen.

Volgens de Libanese staatsmedia werd het ammoniumnitraat in 2013 via het Russische vrachtschip MV Rhosus naar Beiroet vervoerd. In eerste instantie was de lading voor Mozambique bedoeld, maar vanwege financiële problemen van de eigenaar stopte de boot haar tocht in Libanon.

De Libanese autoriteiten hebben nog geen verklaring gegeven voor het langdurig en onveilig opslaan van de chemische lading in de haven van Beiroet.