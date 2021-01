Duikers hebben dinsdag een van de twee zwarte dozen geborgen van het Indonesische passagiersvliegtuig dat zaterdag in zee stortte. Het gaat om de zogeheten flightdatarecorder, die vluchtgegevens bijhoudt. De zwarte doos die de communicatie in de cockpit opneemt is nog niet boven water gehaald.

De Indonesische Nationale Transportveiligheidscommissie (KNKT) verwacht twee tot vijf dagen nodig te hebben om de informatie te kunnen lezen. Onderzoekers zijn afhankelijk van de zwarte dozen om de oorzaak van de crash te achterhalen, omdat verdere duidelijke aanwijzingen ontbreken.

Vlucht SJ182 van Sriwija Air vertrok zaterdag om 13.40 uur (lokale tijd) van Jakarta in de richting van de Indonesische stad Pontianak op Borneo. De vlucht zou ongeveer 1,5 uur duren, maar het toestel met 62 inzittenden verdween vier minuten na vertrek al van de radar.

Volgens Flightradar verloor de Boeing 737-500 binnen één minuut 3.300 meter aan hoogte. Op de plaats waar het vliegtuig voor het laatst zijn locatie deelde, in zee, vonden hulpdiensten brokstukken en lichaamsdelen. Tot dusver zijn onder meer stukken van een opblaasglijbaan, kabels, een stuk van een spijkerbroek en persoonlijke bezittingen gevonden.

Maandag werd een eerste slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een 29-jarige stewardess. Ruim 3.600 hulpverleners en vijftig schepen zijn ingezet om meer slachtoffers te identificeren en puin te ruimen.