Op de valreep heeft een Amerikaanse rechter een stokje gestoken voor de executie van moordenares Lisa Montgomery. Zij zou als eerste vrouw in ongeveer zeventig jaar ter dood worden gebracht door de federale autoriteiten.

De 52-jarige Montgomery werd ter dood veroordeeld voor de moord op een zwangere vrouw. Ze wurgde het slachtoffer en sneed de foetus uit het lichaam. De baby overleefde de aanval.

De moordenares had op dinsdagavond een dodelijke injectie moeten krijgen in de federale gevangenis in de plaats Terre Haute in Indiana. Een rechter in die staat oordeelde dat het aannemelijk is dat Montgomery niet in staat is te begrijpen waarom ze ter dood wordt gebracht.

Montgomery werd volgens haar advocaten geboren met hersenschade en was in haar jeugd slachtoffer van ernstig seksueel misbruik.

De rechter wil dat een nieuwe zitting wordt gehouden om te kijken of de executie door kan gaan. De advocate van de vrouw reageerde daar positief op. "Mevrouw Montgomery is mentaal aan het aftakelen en we willen aantonen dat ze niet toerekeningsvatbaar is", aldus Kelley Henry.

De laatste executies van vrouwen door de federale autoriteiten vonden volgens Amerikaanse media plaats in 1953. Toen werd Ethel Rosenberg ter dood gebracht voor spionage en kreeg Bonnie Brown Heady de gaskamer voor ontvoering en moord.

Heady ontvoerde de zesjarige zoon van een rijke autodealer in Kansas City door zich voor te doen als zijn tante toen ze hem van school ophaalde. Niet lang daarna vermoordden Heady en haar medeplichtige Carl Hall de jongen. Ze eisten 600.000 dollar (ongeveer 493.000 euro) losgeld van de familie.

Een doodstraf uitgevoerd door de federale autoriteiten is zeldzaam: de meeste doodstraffen in de VS worden voltrokken door de autoriteiten van de verschillende staten.