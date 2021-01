De apparatuur in Indonesië die de precieze locatie van de zwarte dozen van het neergestorte Sriwijaya Air-vliegtuig moet vaststellen, is beschadigd, schrijft BBC News dinsdagochtend. Het is niet duidelijk of de zoekactie vertraging oploopt, een nieuwe zogeheten ping locator is onderweg vanuit Singapore.

Autoriteiten meldden het afgelopen weekend al dat de locatie van de zwarte dozen "zeer waarschijnlijk" in beeld is, maar dat de hoeveelheid puin het uitvoeren van scans bemoeilijkt. Een ping locator zou nog nauwkeuriger kunnen aangeven waar de zwarte dozen zich bevinden, doordat de apparatuur enkele signalen van de zwarte doos kan ontvangen.

Duikers zouden de zwarte dozen ook al hebben gespot. De vondst geldt als een belangrijke stap na een vliegtuigcrash. De apparatuur houdt de laatste vluchtgegevens bij en communicatie tussen piloten kan worden teruggelezen.

Zaterdag verdween een Boeing 737-500 vier minuten na opstijgen van de radar. Het toestel was onderweg van Jakarta naar Pontianak, dat zo'n 700 kilometer verderop ligt. Brokstukken van het vliegtuig met 62 inzittenden werden voor de kust van Java aangetroffen.

Tot dusver is niet duidelijk wat de vliegtuigcrash veroorzaakte. Website Flightradar meldt dat het vliegtuig in minder dan één minuut 3.300 meter hoogte verloor.

175 Waarom Indonesië wordt geplaagd door vliegtuigcrashes

Eerste slachtoffer geïdentificeerd

Hulpdiensten hebben ook veel lichaamsdelen uit het water gehaald, "zo'n veertig zakken vol", aldus autoriteiten. Maandag werd een eerste slachtoffer van de vlucht SJ182 van Sriwijaya Air geïdentificeerd. Het gaat om een 29-jarige stewardess.

Volgens stafchef Yudo Margono van de Indonesische marine moet er nog veel puin geruimd worden. "We hebben slechts een aantal stukken kunnen verwijderen", aldus Margono. Ruim 3.600 hulpverleners en vijftig schepen zouden zijn ingezet.