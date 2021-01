De Britse rechtbank heeft de 26-jarige Khairi Saadallah veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het doodsteken van drie mannen in Reading op 20 juni 2020. Bij de terroristische aanval kwamen drie mannen om het leven en raakten drie anderen gewond.

"Zijn aanval was zo snel, meedogenloos en wreed dat niemand de kans kreeg te reageren, laat staan zich te verdedigen", aldus de rechter.

Saadallah viel op de desbetreffende avond een groep vrienden aan in Forbury Gardens in de stad. De Libiër gebruikte daarbij een mes met een lemmet van 20 centimeter. Het was op dat moment druk in het park, omdat kort daarvoor de lockdownregels waren versoepeld.

Getuigen verklaarden de dader "Allahoe akbar" (God is de grootste) hebben horen roepen. De dader vertelde later aan de politie de aanval te hebben uitgevoerd in naam van de jihad.

Hoewel Saadallah in november schuld bekende, stelden zijn advocaten dat hij leed aan psychische aandoeningen.

Volgens de rechter heeft Saadallah zich wel geprobeerd voor te doen als iemand met psychische problematiek, maar de rechter gelooft niet dat de man hier werkelijk mee te kampen had. Voordat Saadallah in 2012 naar Engeland kwam, was hij namelijk lid van de Libische extremistische beweging Ansar al-Sharia. Hij kreeg asiel nadat hij loog over zijn verleden, en werd al zes keer eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven.

De rechter noemde de zaak een "zeldzaam en uitzonderlijk" geval waarbij alleen een levenslange celstraf zou volstaan.