De Amerikaanse regering heeft Cuba weer op de lijst gezet van landen die terrorisme sponsoren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat maandag in een verklaring weten daartoe te hebben besloten, omdat Cuba "terroristen een toevluchtsoord biedt" en zo steun verleent "aan internationale terreurdaden".

Minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) voert aan dat Havana onderdak biedt aan Amerikaanse voortvluchtigen, onder wie Joanne Chesimard. Zij is in de Verenigde Staten veroordeeld voor de moord op een militair.

Een andere reden is dat Cuba weigert gehoor te geven aan een Colombiaans uitleveringsverzoek voor militieleden die in verband worden gebracht met een fatale bomaanslag in 2019 in Colombia.

"Met deze maatregel willen we opnieuw de Cubaanse regering ter verantwoording roepen en een duidelijk boodschap afgeven: het Castro-regime moet zijn steun aan internationaal terrorisme en ondermijning van Amerikaanse justitie stoppen", aldus Pompeo.

Het communistisch bestuurde Caribische land niet ver van de kust van Florida was in 2015 onder de regering-Obama van de terrorismelijst afgehaald. De maatregel van de regering van de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump zal het moeilijker maken voor zijn opvolger Joe Biden om de diplomatieke en economische relatie met Cuba te herstellen.

Op de terrorismelijst van de VS staan ook Syrië, Iran en Noord-Korea. Cuba stond er tussen 1982 en 2015 eveneens op.