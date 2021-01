Reddingswerkers hebben voor de kust van het Indonesische eiland Java lichaamsdelen en brokstukken gevonden op de plek waar een Boeing 737-500 zaterdag plotseling van de radar verdween. Het wrak zelf is nog niet gevonden. Wel is een signaal opgevangen, meldt de Indonesische marine.

Het is nog niet duidelijk of het signaal afkomstig is van de zwarte doos van het toestel.

Aan boord van het toestel waren vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden. De menselijke resten zijn vermoedelijk afkomstig van inzittenden van het vliegtuig, zegt een woordvoerder van de politie in de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Verschillende boten en duikers zijn ter plekke waar vissers eerder al wrakstukken hadden vonden. Het gaat om onder meer mogelijke stukken van een opblaasglijbaan, kabels en een stuk van een spijkerbroek. Zondag zijn ook persoonlijke bezittingen gevonden.

Toestel verloor meer dan 3 kilometer hoogte in een minuut

Vlucht SJ182 van Sriwijaya Air was op weg naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak, in de provincie West-Kalimantan. Het toestel, een Boeing 737-500, vertrok om 13.40 uur lokale tijd (7.40 uur Nederlandse tijd) voor een vlucht van ongeveer 1,5 uur.

Het laatste contact met de bemanning vond plaats op slechts 20 kilometer van de luchthaven, toen het toestel boven zee vloog. Het toestel verloor volgens de website Flightradar enkele minuten na het opstijgen meer dan 3.300 meter hoogte in minder dan een minuut.

Het is nog onduidelijk wat er met het toestel is gebeurd. Autoriteiten vermoeden dat het vliegtuig is gecrasht.