In Spanje zijn drie mensen omgekomen als gevolg van een hevige sneeuwstorm. Talloze automobilisten zitten zaterdag in hun voertuig vast op de grote wegen, in afwachting van het leger.

In de plaats Calatayud is een dakloze doodgevroren nadat de storm genaamd Filomena toesloeg. Een man en vrouw verdronken nabij Malaga toen een rivier buiten zijn oevers trad.

Het leger is ingezet om de gestrande automobilisten te helpen. Vrijdag werd al bekend dat duizenden auto's ingesneeuwd zouden zijn. De reddingsploegen hebben inmiddels vijftienhonderd mensen weten te bereiken.

Binnenlandminister Fernando Grande-Marlaska heeft Spanjaarden op het hart gedrukt niet te reizen tenzij het niet anders kan. "Dit is de hevigste storm van de afgelopen vijftig jaar."

De sneeuwval en winterse temperaturen treffen vrijwel heel Spanje. In 45 van de 50 provincies van het land heerst dit weekend bitterkoud winterweer. Sommige Spanjaarden grijpen de kans om sneeuwpoppen te maken en te skiën over straat.