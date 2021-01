Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, heeft zaterdag tijdens een partijcongres in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang verklaard dat de Verenigde Staten 'de grootste vijand' van zijn land zijn, ongeacht wie het presidentschap heeft. Kim reageert hiermee

"Onze buitenlandse politieke activiteiten moeten gefocust zijn op het bedwingen van de VS, onze grootste vijand en obstakel in onze ontwikkeling", aldus de 'Opperste Leider'.

Bij het congres vertelde Kim dat hij het nucleaire arsenaal van zijn land wil uitbreiden. Daarbij heeft hij het over verschillende formaten kernkoppen en wapens waarmee hij "preventief en reactief" kan aanvallen.

Het land zou momenteel werken aan de ontwikkeling van verschillende nieuwe wapens, die volgens Kim "niet misbruikt zouden worden".

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn al twee jaar in gesprek over denuclearisatie. Eind juni 2019 kwamen vertegenwoordigers van de landen voor het laatst bij elkaar. De VS eist dat Noord-Korea afstand doet van nucleaire wapens, Noord-Korea eist op zijn beurt dat Amerikaanse sancties opgeheven worden. Tot nu toe leidden de gesprekken nog niet tot een overeenkomst.

Biden wil alleen praten met Kim bij denuclearisatie

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden heeft in het verleden zich al eens negatief uitgelaten over Noord-Korea, toen hij Kim Jong-un een crimineel noemde. Biden zei vorig jaar dat hij alleen met Kim in gesprek zou gaan, als hij zou beloven het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal zou inkrimpen.

Zowel de zittende regering als het team van Biden hebben nog niet op de uitspraken van Kim gereageerd.