Nog eens vijftien mensen worden aangeklaagd voor hun aandeel in de bestorming van het Capitool in Washington, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag laten weten. Een van de aangeklaagden is een zestigjarige man die werd gefotografeerd in het kantoor van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

De man in de kamer van Pelosi werd vrijdag aangehouden in zijn woonplaats in de staat Arkansas. Een foto waarop hij met zijn benen op het bureau van Pelosi zat, werd woensdag veel gedeeld.

De man wordt er onder meer van beschuldigd zich met geweld toegang te hebben verschaft tot verboden terrein en diefstal van publiek bezit. Hij liet bovendien een briefje achter op het bureau van Pelosi met daarop de tekst: "we zullen niet wijken".

Een woordvoerder van Pelosi zei vrijdag dat er een laptop was gestolen uit haar kamer, al is niet duidelijk of de man uit Arkansas daar verantwoordelijk voor is. Ook een Democratische senator meldde diefstal van zijn laptop.

Verder is een man aangeklaagd die molotovcocktails in zijn auto had liggen vlak bij het parlement, een indringer die een agent sloeg en een Trumpsupporter met een vuurwapen.

Samenzwering tegen de regering

Eerder werd bekend dat er al veertig Trump-aanhangers zijn aangeklaagd vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool, waarbij vier bestormers en een agent om het leven kwamen. De waarnemend hoofdaanklager van Washington, Michael Sherwin, noemde die eerste aanklachten "nog maar het begin".

Honderden federale agenten zijn beelden op sociale media aan het doorspitten op zoek naar betrokkenen. Sherwin is van plan de mensen aan te klagen voor samenzweren tegen de regering. Naar verwachting worden nog tientallen relschoppers opgepakt.