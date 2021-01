Meer dan 9.500 migranten hebben in 2020 geprobeerd illegaal het Kanaal over te steken met bootjes, hebben de Franse autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Dat is ruim vier keer meer dan in 2019.

"In 2020 werden 868 incidenten in verband met pogingen of overtochten van migranten over zee geteld op het Kanaal, waarbij 9.551 migranten betrokken waren", verklaarde de Franse maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee. Het kan zijn dat een migrant meerdere pogingen heeft ondernomen en vaker is meegeteld.

In 2019 werden 203 pogingen of overtochten met 2.294 migranten geregistreerd. Dit cijfer was al een verviervoudiging ten opzichte van 2018.

Zes mensen stierven en drie verdwenen tijdens de gevaarlijke overtochten in 2020. Een jaar eerder gingen vier levens verloren.

De stijging is onder meer te verklaren door de goede weersomstandigheden tussen begin maart en augustus, de toename van het succespercentage en meer verfijnde mensensmokkelmethoden. Ook speelt mee dat het moeilijker werd naar het Verenigd Koninkrijk mee te reizen in vrachtwagens.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben in november afgesproken vaker op zee te gaan patrouilleren en radar en drones in te zetten om bootjes sneller te ontdekken en tegen te houden.