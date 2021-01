Een agent is overleden aan de verwondingen die hij heeft opgelopen bij de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington, meldt de lokale politie vrijdag. Het dodental als gevolg van de ongeregeldheden van woensdag stijgt daarmee tot vijf.

De agent raakte gewond tijdens een confrontatie met betogers. Hij zakte eenmaal terug in het politiekantoor in elkaar en overleed later in het ziekenhuis, zegt een woordvoerder volgens NBC News. De politie sprak berichten over het overlijden van een agent eerder nog tegen.

Tijdens de bestorming kwamen ook vier andere mensen om het leven, onder wie een Trump-aanhanger die geraakt zou zijn door een politiekogel. Drie andere mensen overleden volgens de autoriteiten door "medische noodgevallen".

De politie van het Capitool kreeg na de bestorming kritiek omdat het niet was gelukt de relschoppers op afstand te houden. De Trump-aanhangers konden de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag daardoor verstoren.

Het hoofd van het politiekorps, Steven Sund, heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij opstapt. Hij stopt bijna twee weken voor het aantreden van de aankomende president Joe Biden. De zittende president Donald Trump laat vrijdag in een video weten zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag. In diezelfde video veroordeelt hij de onlusten in Washington.