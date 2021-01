De Trump-aanhangers die het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington hadden bezet zijn uit het gebouw verwijderd. Het parlementsgebouw is inmiddels veiliggesteld, meldt een hooggeplaatste regeringsfunctionaris. Buiten zijn momenteel nog veel relschoppers aanwezig.

Het is niet bekend of de autoriteiten daar inmiddels de overhand hebben. Eerder op de avond waren zij nog in de minderheid en lukte het de Trump-aanhangers lange tijd om het gebied te bezetten.

Op livebeelden is te zien hoe agenten in rijen optrekken en mensen dwingen het gebied te verlaten. Regelmatig zijn ontploffingen te horen, waarschijnlijk van flitsgranaten.

Volgens CNN zijn er ten minste dertien mensen aangehouden. Andere journalisten spreken van enkele tientallen. Er zouden momenteel nog honderden agenten onderweg zijn om te assisteren.

De Nationale Garde is opgeroepen om de lokale politie te assisteren. De burgemeester van Washington heeft een avondklok ingesteld. Ook in de staat Virginia geldt tot zeker donderdagochtend de noodtoestand.

Trump riep op tot 'geweldloos' protest

President Donald Trump vroeg zijn aanhangers in het Capitool middels een tweet om geweldloos te protesteren en bevelen van aanwezige autoriteiten op te volgen. Dat hielp niet.

Demonstranten namen de Senaatszaal in en agenten zagen zich genoodzaakt schoten af te vuren, waarbij zeker één zwaargewonde viel. NBC meldde rond middernacht (Nederlandse tijd) dat deze vrouw is overleden. Het is nog onduidelijk wie haar heeft neergeschoten.

In het Capitool vergaderen normaal gesproken de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Woensdag zou de winst van Biden officieel worden bevestigd in de Senaat. De uitslagen van het kiescollege zou hardop worden voorgelezen door vicepresident Mike Pence. Personeel dat aanwezig was kon voorkomen dat relschoppers de stemformulieren in handen kregen.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, wil dat woensdagavond de stemmen van de kiesmannen nog worden geteld. Het is echter nog niet bekend wanneer de zitting weer doorgang kan vinden.

