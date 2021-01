De Amerikaanse president elect Joe Biden heeft woensdagavond de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van zittend president Donald Trump veroordeeld. "Op dit moment wordt onze democratie op een ongeëvenaarde manier aangevallen. Dit is geen protest, maar een opstand. Ik ben geschokt en verdrietig dat ons land zo'n duister punt heeft bereikt."

Biden legt de verantwoordelijkheid van de bestorming bij president Trump. "De woorden van een president betekenen veel, hoe goed of slecht de president ook is. Ze kunnen inwoners inspireren, of hen aanzetten tot acties." Volgens Biden moet Trump publiekelijk, op nationale televisie, oproepen tot het einde van de "opstand".

De aanstaand president stelt dat de komende vier jaren in het teken moeten staan van het herstel van respect en de rechtsstaat. "Normale beleefdheid en uitkijken voor elkaar moet opnieuw belangrijker worden dan het opstoken van haat en chaos. De Verenigde Staten zijn het land van eer en tolerantie. Dat is wie we zijn en wie we altijd zijn geweest."

President Donald Trump vroeg zijn aanhangers in het Capitool middels een tweet om geweldloos te protesteren en bevelen van aanwezige autoriteiten op te volgen. Dat hielp niet. Demonstranten namen de Senaatszaal in beslag en agenten zagen zich genoodzaakt om schoten af te vuren, waarbij zeker één zwaargewonde viel.

Trump reageert op Twitter na toespraak Biden

Enkele minuten na de toespraak van Biden verstuurde Trump een videoboodschap via Twitter. Hij vroeg zijn aanhangers om het Capitool te verlaten, omdat zij duidelijk hebben gemaakt dat "de verkiezingen zijn gestolen".

Trump beweerde opnieuw dat hij de verkiezingen "ruimschoots" had gewonnen, hoewel hij wederom geen bewijs leverde. Alle rechtszaken waarin hij verkiezingsfraude wilde aantonen, heeft hij verloren.

"Ga naar huis, we houden van jullie. Deze verkiezingen zijn oneerlijk verlopen, maar we kunnen de slechte personen niet in de kaart spelen", aldus Trump.