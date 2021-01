WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt niet op borgtocht vrij, besliste een Britse rechter woensdag na een verzoek van diens advocaat. Hoewel maandag duidelijk werd dat Assange vooralsnog niet wordt uitgeleverd aan de VS, heeft hij volgens de rechter nog steeds redenen om onder te duiken.

Zolang het hoger beroep loopt, wil de rechter niet overgaan tot een voorwaardelijke vrijlating.

Assanges advocaat voerde aan dat zijn cliënt familie in het Verenigd Koninkrijk heeft en er daarom geen vluchtgevaar is. Bovendien zou de 49-jarige WikiLeaks-oprichter na de uitspraak van maandag geen reden meer hebben om het land te verlaten.

De advocaten die de Amerikaanse overheid bijstaan, stelden echter dat er wel een vluchtgevaar is en dat Mexico hem al politiek asiel heeft aangeboden. Volgens de Amerikanen heeft Assange de middelen en de intentie om het land te ontvluchten.

Maandag besloot een rechtbank in Londen dat hij niet hoeft te worden uitgeleverd aan de VS, die om zijn uitlevering had gevraagd vanwege publicaties op WikiLeaks. Volgens de rechter kwam de mentale gezondheid van de klokkenluider in gevaar.

De advocaten van de Amerikaanse overheid lieten weten beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Assanges advocaat Edward Fitzgerald wilde na de uitspraak dat zijn cliënt in afwachting van het proces op borgtocht vrijkomt.

VS wil Assange vervolgen voor spionage

De VS wil Assange op eigen bodem vervolgen voor spionage, omdat hij in 2010 honderdduizenden geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten bracht. Als Assange wordt uitgeleverd, hangt hem in de VS een celstraf van tientallen jaren boven het hoofd.

In 2012 vluchtte Assange naar de Ecuadoraanse ambassade toen hij zijn uitleveringszaak naar Zweden buiten de gevangenis mocht afwachten. Daar zat hij vervolgens ruim zeven jaar ondergedoken. Toen de ambassade hem de deur wees, werd hij opgepakt door de Britse autoriteiten.