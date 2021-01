Al zeker zes mensen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) aangehouden in Washington in de aanloop naar het verwachte Trump-protest op woensdag, meldt NBC News. Die dag wordt de winst van de Democraat Joe Biden officieel uitgesproken in het Amerikaanse Congres en Trump-supporters zijn van plan massaal de straat op te gaan.

Op beelden is te zien hoe pro-Trump demonstranten tot diep in de nacht nog op straat aanwezig zijn. Ook vinden enkele opstootjes plaats.

De politie zegt dat de aanhoudingen zijn verricht vanwege onder meer verboden wapenbezit, het in bezit hebben van ongeregistreerde munitie en het mishandelen van een agent.

Dinsdag trokken er al duizenden Amerikanen naar Washington om pro-Trump bijeenkomsten bij te wonen. Woensdag wordt een nog veel groter protest verwacht, onder de noemer March for Trump/Save America.

Voorafgaand aan de congresbijeenkomst waarbij de winst van Biden wordt uitgesproken, spreekt de Amerikaanse president Donald Trump buiten het Witte Huis de demonstranten toe. De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, heeft vanwege mogelijk geweld de inzet van de nationale garde en de politie opgeschroefd.