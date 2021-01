Meer dan vijftig activisten zijn woensdag in Hongkong opgepakt op basis van de omstreden veiligheidswet die China afgelopen zomer invoerde. Het gaat volgens buitenlandse media om de grootste actie tegen de zittende regering sinds de nieuwe wet aangenomen werd.

Onder de gearresteerden zijn bekende kopstukken van de democratische beweging, onder wie ook enkele voormalige oppositieparlementariërs. De Democratische Partij meldt op zijn Facebook-pagina dat onder anderen James To, Lam Cheuk Ting en Lester Shum zijn opgepakt. De politie weigert commentaar te geven.

De Democratische Partij stelt dat de activisten door de politie werden gearresteerd omdat ze meededen aan een verkiezing om democratiegezinde kandidaten te selecteren voor de komende parlementsverkiezingen. De plaatselijke autoriteiten en Peking hadden al gewaarschuwd dat die verkiezing mogelijk in strijd zou zijn met de veiligheidswet.

De voorgenomen verkiezingsdeelname door de Democratische Partij wordt door de autoriteiten gezien als "een daad van ondermijning van de nationale veiligheidswet", aldus de Democratische Partij. De parlementsverkiezingen in Hongkong werden vorig jaar uitgesteld. Dat gebeurde volgens de regering in verband met de coronapandemie.

De veiligheidsdiensten van Hongkong stellen dat de actie van woensdag nodig was, omdat de arrestanten van plan waren de regering omver te werpen. Daaraan werd toegevoegd dat "de Hongkongse regering ondermijnende activiteiten nooit zal toestaan".

100 Hongkongse activisten bekennen schuld: 'Laten waarde van vrijheid zien'

Ook Amerikaanse advocaat opgepakt

Behalve de tientallen oppositieleden, is ook een Amerikaan gearresteerd op verdenking van het overtreden van de nationale veiligheidswet, werd woensdag gemeld door Hongkongs publieke omroep RTHK. Het gaat om de advocaat John Clancey, die werkzaam is voor een advocatenkantoor dat geregeld optreedt in mensenrechtenzaken. Clancey is bovendien voorzitter van de Asian Human Rights Commission en heeft banden met de prodemocratische oppositie in Hongkong.

Peking voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in voor de weerspannige voormalige Britse kroonkolonie. Die wet maakt alles wat door China als separatistisch of ondermijnend wordt gezien strafbaar. Ook samenwerking met vreemde mogendheden en samenzwering kan een levenslange gevangenisstraf opleveren.

Westerse landen en mensenrechtenorganisaties veroordeelden de nieuwe wet scherp en betitelden die als een poging van Peking om de oppositie in Hongkong hardhandig te onderdrukken. Sinds het invoeren van de veiligheidswet hebben meerdere landen sancties ingevoerd tegen Hongkong.