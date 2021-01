De agent die in augustus in de Amerikaanse stad Kenosha de zwarte Amerikaan Jacob Blake zeven keer in de rug schoot zal niet worden vervolgd. Alle betrokken agenten werden dinsdag door de openbaar aanklager vrijgepleit.

"Ik heb op basis van de feiten en de wet besloten geen enkele betrokken agent te vervolgen", zei de openbaar aanklager Michael Graveley. Mogelijk leidt de vrijspraak tot nieuwe demonstraties, uit voorzorg zijn 500 militairen van de National Guard in de staat Wisconsin in paraatheid gesteld.

De politieagent Rusten Sheskey schoot zeven keer op Blake tijdens een poging hem te arresteren. Blake overleefde de beschieting, maar is vanaf zijn middel verlamd. Het incident, dat op videobeelden werd vastgelegd, leidde tot aanhoudende onrust in Kenosha.

Volgens de verklaring werd de politie voorafgaand aan de arrestatie ingelicht over een openstaand arrestatiebevel tegen Blake, vanwege huiselijk geweld en aanranding. De politie zou zijn gebeld omdat hij iemands autosleutels probeerde te stelen.

Bij de protesten deze zomer na het incident schoot een 17-jarige tiener twee demonstranten dood en verwondde een derde. Deze Kyle Rittenhouse is aangeklaagd voor moord.

'Blake hield agent in hoofdklem en droeg mes bij zich'

Blake zou zich tijdens de arrestatie agressief hebben gedragen en een van de agenten in een hoofdklem hebben vastgehouden. Ook ontkent de advocaat van de lokale politievakbond in de verklaring dat Blake ongewapend was. "Hij droeg een mes bij zich. De agenten zagen dat in eerste instantie niet. Ze gaven hem vervolgens herhaaldelijk de opdracht om het mes te laten vallen, maar hij volgde de aanwijzingen niet op."

De advocaten van Blake ontkennen de aantijgingen van de politievakbond in gesprek met CNN. Volgens hen is de verklaring een tactiek om het incident te rechtvaardigen.