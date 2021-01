De Franse politie heeft twee twintigers opgepakt voor het organiseren van een illegaal feest in de Franse plaats Lieuron, waar tijdens de jaarwisseling 2.500 mensen aanwezig waren. Het feest duurde in totaal twee dagen.

Bij het feest werden werden de coronavoorschriften en -regels massaal overtreden. De jongeren hangen hoge boetes boven het hoofd als zij schuldig worden bevonden.

Een openbaar aanklager in Rennes zei maandagavond dat een van de verdachten is opgepakt voor het onrechtmatig organiseren van een demonstratie en het in gevaar brengen van het leven van anderen. Ook wordt hij verdacht van het onrechtmatig exploiteren van een drankgelegenheid, betrokkenheid bij drugsdelicten, vandalisme en zwartwerk.

De advocaat van de verdachte zegt dat zijn cliënt de aantijgingen ontkent. "Hij geeft toe dat hij heeft deelgenomen en dat hij een handje geholpen heeft, maar hij was geen lid van de organisatie", aldus de raadsman, die zei geschokt te zijn dat zijn cliënt in voorlopige hechtenis zit.

De recherche doet nog onderzoek om de andere organisatoren van de ongeveer 36 uur durende feest te identificeren. De Franse politie maakte meer dan duizend processen-verbaal op na het feest.

Aan het dansfeest met bezoekers uit binnen- en buitenland kwam zaterdagochtend een einde.De politie probeerde tijdens de jaarwisseling al het feest te beëindigen, maar dat lukte niet doordat feestgangers agressief werden naar agenten en met stenen en flessen gooiden. Hierbij raakten drie agenten gewond.