Voor het eerst in de historie van Zuid-Korea is de hoeveelheid inwoners in één jaar tijd teruggelopen, schrijft The Guardian. Het lage geboortecijfer, gepaard met vergrijzing, zou de oorzaak van de daling zijn.

In Zuid-Korea woonden vorig jaar 51.829.023 personen, aldus de Britse krant. Dat zijn er bijna 21.000 minder dan het voorgaande jaar. In de hoofdstad Seoel zou de hoeveelheid inwoners met 60.000 zijn afgenomen.

Geheel verrassend is de krimp van de hoeveelheid inwoners niet. Zuid-Korea zag sinds 2010 de bevolkingsgroei op jaarbasis krimpen van 1,49 procent naar 0,05 procent in 2019. Ook in andere Aziatische landen, zoals Japan, zwakte de bevolkingsgroei flink af.

Inwoners van de landen worden steeds ouder, terwijl jongvolwassenen steeds minder kinderen krijgen. In recente jaren zou een groep van honderd Zuid-Koreaanse vrouwen gemiddeld 'slechts' 92 kinderen krijgen; nog niet eerder betrof het zo'n klein aantal, aldus The Guardian. Een halve eeuw geleden kregen honderd vrouwen zo'n 450 kinderen.

Bij uitblijven van trendbreuk wordt inwonersaantal nog veel kleiner

Vorig jaar werden in Zuid-Korea 275.815 baby's geboren, tegenover 307.764 sterfgevallen. Mocht een trendbreuk van de cijfers uitblijven, dan telt Zuid-Korea in 2067 nog 'maar' 39 miljoen inwoners, van wie 46 procent ouder dan 64 jaar zal zijn, schrijft de Britse krant.

President Moon Jae-In wil gezinsuitbreiding stimuleren door zwangere vrouwen eenmalig 1 miljoen won (omgerekend 750 euro) uit te keren, naast maandelijkse toelages voor kinderen tot één jaar.

Deskundigen zien een verband met het verdwijnen van de 'traditionele rolverdeling': Zuid-Koreaanse vrouwen zouden minder snel trouwen en de opvoeding van de kinderen op zich nemen, schrijven Britse media. In 1996 werden nog 435.000 huwelijken voltrokken, tegenover ruim 257.000 vorig jaar.