WikiLeaks-oprichter Julian Assange zal niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, zo heeft een rechtbank in Londen maandag besloten. Zijn mentale gezondheid komt volgens de rechter in gevaar bij uitlevering. Amerikaanse aanklagers gaan beroep aantekenen tegen het vonnis, meldt de advocaat namens de VS.

De VS wil Assange vervolgen wegens spionage omdat hij in 2010 honderdduizenden geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten bracht.

Volgens de verdediging handelde Assange vanuit journalistiek oogpunt toen hij de documenten naar buiten bracht en zijn zijn uitlevering en vervolging in strijd met het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten: de vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank in Londen wijst dit argument van de hand omdat Assange "verder is gegaan dan onderzoeksjournalistiek". Zo wordt in het oordeel opgemerkt dat Assange klokkenluider Chelsea Manning aanbood een wachtwoord te kraken.

Wel wordt geoordeeld dat de mentale gezondheid van Assange een reden is om hem niet uit te leveren. Zo bleek eerder al dat de Australiër suïcidaal is.

Assange heeft jarenlang ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Toen hem hier de deur werd gewezen, werd de WikiLeaks-oprichter opgepakt. Zijn advocaat, Edward Fitzgerald, wil dat Assange in afwachting van het hoger beroep op borgtocht vrijkomt.

Manning kreeg eerder 35 jaar cel

Assange hangt in de VS een celstraf van tientallen jaren boven het hoofd als hij zou worden uitgeleverd. Amerikaanse media schrijven dat die straf zelfs kan oplopen tot 175 jaar.

Klokkenluider Manning kreeg in 2013 35 jaar celstraf voor haar rol in de publicatie. Ze kwam in 2017 vrij nadat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama haar gratie had verleend.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).