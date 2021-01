Nancy Pelosi is zondag herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 80-jarige Democraat won tijdens de eerste zitting van het nieuwe Amerikaanse Congres met een krappe meerderheid.

Vijf Democratische partijgenoten besloten Pelosi niet te steunen. Toch had ze aan 216 stemmen genoeg om haar Republikeinse tegenstander Kevin McCarthy te verslaan (209 stemmen).

Na de verkiezingen van november moeten de Democraten het in het Huis van Afgevaardigden met een kleinere meerderheid doen. Steny Hoyer, de nummer twee van de Democraten in het Huis, zei te hopen dat het nieuwe Congres de verdeeldheid tussen Democraten en Republikeinen achter zich kan laten. "We kunnen dan beginnen aan een nieuw hoofdstuk van samenwerking tussen beide partijen."

Een groep van tien senatoren van beide kanten drong er zondag bij hun collega's op aan de uitslag van de verkiezingen te respecteren wanneer het Congres woensdag voor de taak staat de uitslag van de presidentsverkiezingen te bekrachtigen. Ze kwamen met hun oproep nadat elf Republikeinse senatoren aankondigden daarvoor een stokje te willen steken. De elf senatoren hopen te voorkomen dat de zege van Democraat Joe Biden woensdag officieel vastgesteld wordt.

Dinsdag opnieuw verkiezingen in Georgia

In Georgia vinden dinsdag opnieuw verkiezingen plaats voor de Senaat. Dan worden twee zetels verdeeld. Het is een erg belangrijke verkiezing, omdat een winst van Biden hem een meerderheid kan opleveren in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

Voor de Democraten is het belangrijk om beide zetels te winnen, de Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de meerderheid te behouden.