In de Amerikaanse staat Texas zijn zondag een dode en twee gewonden gevallen na een schietpartij bij een kerk. Het dodelijke slachtoffer is de pastoor van de betreffende kerk in het plaatsje Winona, meldt CNN.

Een man werd kort na het voorval aangehouden als verdachte, liet gouverneur Greg Abbott in een verklaring weten.

Volgens lokale media was de verdachte op de vlucht voor de politie vanwege betrokkenheid bij een schietincident in de nacht ervoor en verstopte hij zich in de kerk. Volgens CNN trof de pastoor de man in het toilet van de kerk aan en trok de geestelijke zijn vuurwapen om hem staande te houden. De dader vloog daarop op de pastoor af, pakte zijn wapen af en schoot hem dood.

De verdachte ging er daarna vandoor met de wagen van de pastoor, maar werd klemgereden en aangehouden door een politieagent. Twee andere mensen raakten ook gewond bij het incident: de een liep een schotwond op en de ander kwam ten val. Hoe dat precies gebeurde, is niet bekendgemaakt.

De dader had een schotwond in zijn linkerhand en werd daarvoor behandeld in een ziekenhuis, meldde de politie. Het stadje Winona ligt ongeveer 160 kilometer ten oosten van de stad Dallas.