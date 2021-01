Bij een uitvaart in de buurt van de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zondag zeker achttien mensen omgekomen nadat een dak was ingestort, laat de lokale politie weten. Mogelijk ligt de oorzaak bij de zware regenval die op dat moment plaatsvond.

De zo'n veertig aanwezigen hadden tijdens de regen toevlucht gezocht onder een afdak bij het crematorium, waarop het bouwwerk instortte. Meerderen van hen raakten onder het puin bedolven.

Reddingshonden zijn ingezet om de overlevenden te vinden, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Enkele slachtoffers zijn nog in kritieke toestand. De reddingswerkzaamheden zijn volgens lokale hulpverleners inmiddels afgerond.

De directe oorzaak van het instorten van het dak is nog niet duidelijk, maar mogelijk houdt het verband met zware regenval die op dat moment plaatsvond.

Gebrekkige bouwveiligheid eist vaak levens in India. Tien mensen overleden in september toen een appartementencomplex in Mumbai instortte. Een maand eerder kwamen twaalf mensen om bij een soortgelijk incident in de Indiase staat Maharashtra.