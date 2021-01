De Noorse hulpdiensten hebben zondag nog drie dodelijke slachtoffers van de aardverschuiving in het dorp Ask gevonden, bevestigt de politie tegenover de Noorse publieke omroep NRK. Het dodental is daarmee opgelopen naar zeven. Nog drie anderen worden vermist.

Een van de lichamen werd zondagochtend rond 6.00 uur aangetroffen door de hulpdiensten.

Afgelopen woensdag vaagde een aardverschuiving meerdere huizen in het Zuid-Noorse dorp weg. Daarbij raakten zeker tien personen gewond. Zo'n duizend inwoners van het plaatsje, 40 kilometer ten noordoosten van Oslo, moesten in veiligheid worden gebracht.

Na de aardverschuiving werden tien mensen vermist, onder wie twee kinderen. Inmiddels zijn vijf lichamen geborgen. De hulpdiensten hebben geen informatie naar buiten gebracht over de identiteit van de slachtoffers.

Het hoofd van de plaatselijke politie zei eerder dat er nog hoop is dat vermisten levend worden teruggevonden.