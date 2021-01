Bij twee aanslagen in Niger zijn zeker 56 burgers om het leven gekomen, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Alkache Alhada zaterdagavond bekendgemaakt. Ook zijn er meer dan twintig mensen gewond geraakt.

Het officiële dodental loopt mogelijk nog op. Lokale bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat er minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen.

Wie verantwoordelijk is voor de aanslagen is nog niet duidelijk. Volgens radiostation RFI vonden de aanvallen plaats in twee dorpen niet ver van de grens met Mali.

Half december doodde terreurgroep Boko Haram nog 27 mensen in het zuidoosten van Niger. Boko Haram pleegt al jaren aanslagen in Nigeria en omliggende landen, waaronder Tsjaad, Kameroen en Niger.

Door de opstand van Boko Haram zijn naar schatting 36.000 doden gevallen en twee miljoen mensen ontheemd geraakt.