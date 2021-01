Bij zoekwerkzaamheden in Ask, het Zuid-Noorse dorp dat deze week getroffen werd door een aardverschuiving, is opnieuw een dodelijk slachtoffer gevonden. Daarmee komt het dodental op twee te staan, melden Noorse autoriteiten zaterdag.

Zeker tien personen raakten gewond bij de aardverschuiving afgelopen woensdag. Vrijdag werd een eerste stoffelijk overschot gevonden.

Daarnaast werden negen huizen verwoest. Zo'n duizend inwoners van het plaatsje, 40 kilometer ten noordoosten van Oslo, moesten in veiligheid worden gebracht.

Er worden nog acht mensen vermist, meldt persbureau AP. Het hoofd van de plaatselijke politie heeft gezegd dat er nog hoop is dat vermisten levend worden teruggevonden.

De politie heeft geen informatie vrijgegeven over de identiteit van de dodelijke slachtoffers. Voordat vrijdag het eerste slachtoffer werd gevonden, stond het officiële aantal vermisten op tien, onder wie twee kinderen.