Een illegaal nieuwjaarsfeest in de Franse plaats Lieuron is na twee dagen ten einde gekomen, schrijven Franse media zaterdag. Op het evenement kwamen zo'n 2.500 feestgangers af.

De eerste feestgangers vertrokken nadat de muziek zaterdagochtend werd uitgeschakeld. Dit gebeurde zonder tussenkomst van de politie, aldus diverse Franse media. De meeste mensen zijn inmiddels vertrokken.

De politie probeerde het feest in de westelijke regio Bretagne al eerder te stoppen, maar werd toen naar eigen zeggen "geconfronteerd met felle vijandigheid van veel feestgangers". Drie agenten raakten gewond. Daarom werd besloten om nieuwe bezoekers te weren.

Het feest is in strijd tegen de coronamaatregelen die nu in Frankrijk gelden. Naast een verbod op grote bijeenkomsten geldt er ook een avondklok vanaf 20.00 uur. Desondanks kwamen feestgangers uit heel Frankrijk en zelfs het buitenland naar het lege pakhuis waar het evenement werd gehouden.