Een boot met zo'n twintig mensen aan boord is voor de kust van Florida verdwenen. Reddingsdiensten hebben met schepen en vliegtuigen in een gebied van ongeveer 44.000 vierkante kilometer gezocht, maar hebben de zoektocht vrijdagmiddag (lokale tijd) na 84 uur gestaakt, zo meldt de Amerikaanse kustwacht.

De negen meter lange motorboot vertrok afgelopen maandag van de eilandengroep Bimini, dat onderdeel van de Bahamas is. Daarna is de boot niet meer gezien, zegt de kustwacht.

De boot had eigenlijk dinsdag al aangekomen moeten zijn in de haven van Lake Worth aan de oostkust van de Amerikaanse staat Florida, maar is daar nooit gearriveerd.

"Onze gedachten en gebeden zijn bij de families van de vermiste personen", aldus Stephen V. Burdian van de Amerikaanse kustwacht.

Over de identiteit van de opvarenden is niets bekendgemaakt.