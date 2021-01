Ondanks de coronacrisis is het aantal mensen dat om het leven is gekomen als gevolg van een vliegtuigongeluk het afgelopen jaar gestegen, meldt het Nederlandse luchtvaartadviesbureau To70 zaterdag. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal vluchten dat wereldwijd vertrekt met 42 procent gedaald. Desondanks kwamen in 2020 wereldwijd bijna driehonderd mensen om het leven als gevolg van een vliegtuigcrash met een passagiersvliegtuig.

In 2020 vonden er veertig ongelukken plaats waarbij een groot passagiersvliegtuig betrokken was. Bij vijf daarvan kwamen in totaal 299 mensen om het leven. In 2019 vonden er 86 - ruim 2 keer zoveel - ongelukken plaats, waarvan acht dodelijk. In totaal kwamen toen 257 mensen om.

Het gaat om 0,27 dodelijke ongelukken per miljoen vluchten of één fataal ongeluk per 3,7 miljoen vluchten. In 2019 vonden voor iedere miljoen vluchten, 0,18 dodelijke ongevallen plaats.

Meeste slachtoffers zaten in Oekraïens vliegtuig

Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers kwamen om het leven toen een vliegtuig van Ukraine International Airlines in januari vorig jaar werd neergehaald boven de Iraanse hoofdstad Teheran. In totaal kwamen bij die vliegtuigcrash 176 mensen om.

De tweede dodelijkste crash vond plaats in mei toen een in de Pakistaanse stad Karachi een vliegtuig neerstortte als gevolg van een technisch probleem. Dit ongeluk kende 98 dodelijke slachtoffers.

De afgelopen twintig jaar is het aantal doden door vliegtuigongevallen drastisch afgenomen. In 2005 stierven nog ruim duizend (1.015) mensen aan boord van een passagiersvlucht. De afgelopen vijf jaar vonden gemiddeld veertien fatale vliegtuigongelukken per jaar plaats, waarbij gemiddeld 345 mensen kwamen te overlijden.