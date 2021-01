Een illegaal feest in de Franse plaats Lieuron, in de regio Bretagne, is na ongeveer 24 uur nog steeds aan de gang. De politie probeerde tijdens de jaarwisseling al het feest te beëindigen, maar dat lukte niet doordat feestgangers agressief werden naar agenten en met stenen en flessen gooiden. Hierbij raakten drie agenten gewond.

De Franse militaire politie heeft de omgeving van het evenement al sinds donderdagavond 22.00 uur afgezet. Niemand wordt nog toegelaten tot het gebied en wie het feest verlaat wordt aangesproken en gecontroleerd.

Tweehonderd feestgangers zijn tot nu toe aangesproken, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Darmanin is vrijdagavond in overleg om de balans op te maken en vervolgstappen te bespreken.

Om te zorgen dat mensen op het feest alsnog enigszins beschermd worden tegen het coronavirus, zonder dat zij hulpdiensten aanvallen, delen de lokale autoriteiten desinfectiegel en mondkapjes uit aan feestgangers.

Het feest is georganiseerd in een leeg pakhuis. Bezoekers zijn uit heel Frankrijk en ook het buitenland op het feest afgekomen. Aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar het feest en de organisatie ervan.

Grote bijeenkomsten zijn momenteel verboden in Frankrijk als onderdeel van de coronamaatregelen. Ook geldt er een avondklok vanaf 20.00 uur. De autoriteiten vrezen dat het feest zal leiden tot een besmettingsuitbraak.