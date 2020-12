De tot levenslang veroordeelde seriemoordenaar Samuel Little is op tachtigjarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Californië, laat het gevangeniswezen van de staat donderdag weten. Volgens de FBI was Little de dodelijkste seriemoordenaar uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Little zat sinds 2014 een levenslange celstraf uit voor de moord op drie vrouwen in Los Angeles County eind jaren tachtig. Autoriteiten kwamen hem op het spoor toen zijn DNA overeenkwam met monsters op de plaats delict.

Eenmaal in de cel biechtte Little in 2018 meer moorden op aan een politieagent uit Texas, die hem daar interviewde, aldus de FBI. Hij bekende uiteindelijk in totaal 93 moorden door wurging tussen 1970 en 2005, verspreid door het land. Meer dan de helft (50) van de moorden zijn tot dusver geverifieerd door de FBI.

Een van de redenen dat Little volgens autoriteiten wist weg te komen met zijn daden, is dat hij voornamelijk jonge, kwetsbare, zwarte vrouwen uitkoos als slachtoffer. Onder hen waren bijvoorbeeld prostituees en drugsverslaafden.

Hun dood kreeg destijds weinig publiciteit. Soms werd moord niet geregistreerd als de doodsoorzaak, maar overdosis, een ongeluk of onbekende doodsoorzaak, blijkt uit een door de FBI opgesteld profiel van de moordenaar.

Een lijkschouwer doet momenteel nog onderzoek naar de doodsoorzaak van Little.