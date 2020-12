Nog tien mensen worden vermist na de aardverschuiving woensdag in het Noorse dorp Ask. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat het gebied niet veilig genoeg is om te betreden.

Door de aardverschuiving zijn meer dan tien huizen weggevaagd. Hierbij zijn tien mensen gewond geraakt. Een van hen heeft ernstige verwondingen opgelopen.

De omstandigheden in het dorp, ongeveer 30 kilometer ten noorden van Oslo, zijn gevaarlijk. De kleigrond is te instabiel voor hulpverleners om te betreden. De Noorse autoriteiten hebben ongeveer duizend mensen geëvacueerd.

Wel wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Onder de vermisten zijn zowel volwassenen als kinderen. De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag drones met warmtesensoren ingezet. Er zijn toen geen mensen gevonden, maar er is wel een hond gered.

De Noorse koning Harald laat via een verklaring weten mee te leven met de inwoners van Ask. "Mijn gedachten zijn bij alle mensen die zijn getroffen, gewond zijn of hun huis hebben verloren, en degenen die nu in angst en onzekerheid leven over de volledige omvang van de catastrofe", aldus de 83-jarige monarch.