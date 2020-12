Vijf Egyptische politieagenten worden niet vervolgd in verband met de moord op de Italiaanse student Giulio Regeni in 2016. De Egyptische openbare aanklager heeft onderzoekers woensdag gevraagd om de agenten uit het onderzoek te verwijderen.

De aanklager stelde woensdag dat hij de vijf agenten niet zal vervolgen omdat onbekend zou zijn wie achter de moord zit.

Volgens de Egyptische aanklager zal het onderzoek naar de moord doorgaan, maar aanklachten tegen de vijf agenten sloot hij uit.

Italiaanse aanklagers besloten eerder deze maand om wel vier Egyptische veiligheidsagenten in staat van beschuldiging te stellen om de marteling en de dood van Regeni.

Regeni's dood leidde tot grote verontwaardiging in Italië waardoor de diplomatieke banden met Egypte onder aanzienlijke druk kwamen te staan. De Italiaanse regering verwijt de Egyptische autoriteiten dat die niet meewerken aan het onderzoek naar de gruweldood van de student.

De aanklager zei dat Regeni's ouders de laptop van hun zoon meteen na diens dood hadden meegenomen, voordat de inhoud door de autoriteiten geïnspecteerd kon worden. Italië zou daarop verzoeken om de laptop over te dragen hebben geweigerd.

Student werd gemarteld en vermoord

De 28-jarige Regeni, een postdoctorale student aan de universiteit van Cambridge, deed in Egypte onderzoek naar de opkomst van onafhankelijke vakbonden. Hij verdween eind januari 2016 spoorloos. Zijn lichaam werd twee weken later in een sloot gevonden en vertoonde sporen van marteling.

Critici van het Egyptische regime beschuldigden de veiligheidsdiensten van betrokkenheid. De Egyptische regering ontkende dit. Uit autopsie bleek eerder dat het slachtoffer een week lang toegetakeld moet zijn voordat hij werd vermoord.

Vakbonden zijn een gevoelig onderwerp in Egypte. Onder een pseudoniem had de student meerdere artikelen geschreven waarin hij kritiek uitte op het autoritaire Egyptische regime.