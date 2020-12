De Amerikaanse politie kreeg vorig jaar een tip over de 63-jarige man die zich op Eerste Kerstdag opblies in een camper in Nashville. Zijn vriendin waarschuwde dat hij bommen aan het maken was in een camper, is te lezen in een politierapport.

De politie heeft het document woensdag gepubliceerd nadat verschillende Amerikaanse media de informatie in handen kregen.

Agenten waren met de vrouw in contact gekomen nadat ze tegen haar advocaat had gezegd dat haar vriend zelfmoord wilde plegen, aldus het rapport. Na de melding reden de agenten naar het huis van de man, maar hij deed de deur niet open.

Het politierapport vermeldt dat de agenten de camper in de achtertuin van de man ontdekten, maar niet naar binnen konden kijken omdat deze omheind was. De autoriteiten zeggen dat er "op geen enkel moment enig bewijs van een misdrijf was en daarom geen actie werd ondernomen".

Na de operatie werd de informatie over de verdachte doorgegeven aan de FBI. Afgelopen weekend werd gezegd dat de man geen bekende was van de politie.

Motief voor de aanslag nog altijd onduidelijk

In het centrum van Nashville ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de minuten voor de explosie klonk vanuit de camper een oproep om de omgeving te verlaten. Agenten waren op dat moment al ter plaatse vanwege een melding over een schietpartij.

De knal veroorzaakte zware schade aan gebouwen in de straat en drie mensen raakten gewond. Het motief voor de explosie blijft onduidelijk.