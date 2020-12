De Noorse autoriteiten hebben woensdag zo'n vijfhonderd mensen geëvacueerd vanwege een aardverschuiving in de plaats Ask, in het zuiden van het land. Zeker tien personen raakten gewond. Momenteel worden er nog 26 mensen vermist, meldt de politie.

In het gebied bevinden zich volgens de politie veel woningen. Meer dan tien huizen zijn door de aardverschuiving weggevaagd. Het is niet bekend of de bewoners thuis waren. Mogelijk hebben ze zichzelf op tijd in veiligheid gebracht.

Eén persoon raakte door de aardverschuiving ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar, laten de hulpdiensten weten. Alle evacués worden ondergebracht in een hotel en aldaar geregistreerd.

Het hoofd van de reddingsoperatie zegt dat de omstandigheden voor de reddingsactie mede door het slechte weer "uitdagend" zijn. Daarnaast is het gebied momenteel alleen per helikopter bereikbaar. Hij benadrukt dat alle beschikbare middelen worden ingezet, waaronder ook twee helikopters.

Het zuiden van Noorwegen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met grote hoeveelheden neerslag. Volgens de Noorse omroep NRK is de de kleigrond in het gebied daardoor mogelijk verschoven.