Op de luchthaven van de stad Aden in Jemen heeft woensdag een aanval plaatsgevonden toen een vliegtuig met hierin het nieuwe kabinet landde. Zeker 22 mensen zijn omgekomen bij explosies en een hierna losgebarsten schietpartij, laat het Jemenitische ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Eerder spraken medische bronnen nog van 26 doden. Meer dan vijftig mensen raakten gewond.

Onder de politici bevond zich premier Maeen Abdulmalik Saeed. Hij kon samen met de deze maand ingezworen ministers veilig naar het presidentieel paleis worden gebracht.

Het nieuwe kabinet keerde terug vanuit Saoedi-Arabië en de aankomst werd door meerdere lokale media live uitgezonden. Op de beelden was vervolgens een enorme klap te horen, gevolgd door geweerschoten. De menigte zette het hierop op een rennen. Naast de doden zouden tientallen gewonden gevallen zijn.

"Wij en de leden van de regering zijn in de tijdelijke hoofdstad Aden en iedereen is veilig", liet de premier via Twitter weten. "Deze laffe terroristische aanval op het vliegveld van Aden maakt deel uit van de oorlog die gevoerd wordt tegen de staat Jemen en zijn bevolking."

Het nieuw gevormde kabinet is een coalitie van de regering van de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi met de separatisten uit het zuiden. Ze zijn in een burgeroorlog verwikkeld met de door Iran gesteunde Houthi-rebellen, die het noorden van het land en daarmee hoofdstad Sanaa controleren.