De Argentijnse senaat heeft woensdag ingestemd met de legalisatie van abortussen. Argentinië is hiermee het eerste grote land in Latijns-Amerika waar vrouwen hun zwangerschap kunnen laten beëindigen, zonder dat er sprake is van gezondheidsrisico's of een verkrachting.

Vrouwen in Argentinië kunnen voortaan gedurende de eerste veertien weken van de zwangerschap voor een abortus kiezen.

Het wetsvoorstel werd gesteund door 38 leden van het 68-koppige senaat. Slechts één persoon onthield zich van de stemming. Nadat de uitslag bekend werd, vierden duizenden mensen feest bij het gebouw van de senaat in Buenos Aires.

Het besluit wordt door sommigen gezien als een voorbeeld voor de rest van Latijns-Amerika, waar steeds meer aandacht is voor abortusrechten. Abortussen zijn nu alleen mogelijk in enkele landen in deze regio.

'Legalisatie zorgt mogelijk voor domino-effect'

De legalisatie van abortussen in het katholieke Argentinië stimuleert de strijd voor vrouwenrechten in Latijns-Amerika, zegt Juan Pappier van mensenrechtenorganisatie Humans Rights Watch.

De Amerika-onderzoeker denkt dat het redelijk is om weerstand vanuit Latijns-Amerika te verwachten, maar denkt dat de regio uiteindelijk te maken krijgt met een domino-effect. Dit gebeurde eerder nadat Argentinië het huwelijk in 2010 openstelde voor koppels van hetzelfde geslacht.

Human Rights Watch schat dat in Argentinië jaarlijks een half miljoen abortussen worden uitgevoerd. Dat is naar schatting 40 procent van alle zwangerschappen in het land. Voorstanders van de wetswijziging stellen dat kwetsbare vrouwen soms voor levensgevaarlijke abortussen kiezen.